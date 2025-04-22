الرياضة

الزمالك يستعين بمحامي دولي في أزمة زيزو

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الزمالك يستعين بمحامي دولي في أزمة زيزو

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك استفسر من أحد المحاميين الدوليين عن موقف أحمد مصطفى زيزو، وهل غيابه عن التدريبات قد يؤدي لإيقافه 6 أشهر.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "المحامي سأل مسئولي الزمالك هل زيزو تواجد في تدريبات نادٍ آخر، أو إعلان رسمي من جانب أي نادي عن ضم اللاعب، فتم إبلاغه بأنه لم يتم الاعلان عن أي شئ رسمي".

وأضاف: "نادي الزمالك يسعى لتكرار سيناريو كهربا، ومحاولة الحصول على تعويض مالي وكذلك إمكانية إيقافه 6 أشهر".

وأكمل: "الزمالك يحاول بشتى الطرق تحقيق أقصى استفادة من الموقف الحالي لزيزو".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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