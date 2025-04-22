نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يستعين بمحامي دولي في أزمة زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك استفسر من أحد المحاميين الدوليين عن موقف أحمد مصطفى زيزو، وهل غيابه عن التدريبات قد يؤدي لإيقافه 6 أشهر.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "المحامي سأل مسئولي الزمالك هل زيزو تواجد في تدريبات نادٍ آخر، أو إعلان رسمي من جانب أي نادي عن ضم اللاعب، فتم إبلاغه بأنه لم يتم الاعلان عن أي شئ رسمي".

وأضاف: "نادي الزمالك يسعى لتكرار سيناريو كهربا، ومحاولة الحصول على تعويض مالي وكذلك إمكانية إيقافه 6 أشهر".

وأكمل: "الزمالك يحاول بشتى الطرق تحقيق أقصى استفادة من الموقف الحالي لزيزو".