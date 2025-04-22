نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض برشلونة مواجهة قوية مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثاني والعشرين من شهر أبريل الجاري أمام ريال مايوركا، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من الليجا.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني

تبدأ أحداث مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: هيكتور فورت، رونالد أراوخو، ب أو كوبارسي، جول كوندي.

خط الوسط: بيدري، إريك جارسيا، داني أولمو.

خط الهجوم: رافينيا دياز، فيران توريس، لامين يامال.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.