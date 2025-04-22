نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة اليوم وريال مايوركا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره ريال مايوركا مساء اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2025، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا برصيد 73 نقطة، بعد الفوز في 23 مباراة والتعادل في 4 لقاءات وخسارة 5 مواجهات، فيما يحتل ريال مايوركا المركز السابع برصيد 44 نقطة، بعد الفوز في 12 مباراة وخسارة مثلهم والتعادل في 8 مواجهات.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني

تنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة ضد ريال مايوركا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني

تذاع مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.