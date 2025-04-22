نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعيد يطلب 35 مليونًا للتجديد مع الزمالك.. ما الحقيقة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أمير هشام يكشف حقيقة مطالب السعيد لتجديد عقده مع الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام، أن عبدالله السعيد لاعب فريق الزمالك الحالي والذي ينتهي مع ختام الموسم الجاري، وأصبح على مشارف الـ40 عامًا، ولازال نموذجًا للاعب المحترف داخل الفريق، مشيرًا إلى أن مطالب اللاعب 50 مليون على مدار موسمين و10 مليون مكافأة توقيع.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "ترددت أحاديث حول طلب عبدالله السعيد الحصول على 35 مليون جنيه سنويًا لتجديد عقده".

وأضاف: "عبدالله السعيد لم يتحدث عن مطالبه المالية بشكل رسمي مع الزمالك، ولكنه تحدث مع المحيطين منه عن طلباته للتجديد، ولازال لديه وقتًا من أجل حسم الملف، وهو يقدر كل الأمور التي قدمها نادي الزمالك وكذلك الجماهير، وانتقل للفريق في وقت صعب تمامًا وأصر على الانضمام للزمالك".

وواصل: "نادي الزمالك يرغب في تجديد العقد لمدة موسم واحد مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، ولكن بمبالغ مالية معقولة، خصوصًا في ظل عامل السن الخاص بالسعيد".

وزاد: "الزمالك يريد التجديد والسعيد يرغب في البقاء، لكن لا بد من التوصل لاتفاق مرضي ومعقول للطرفين".

وأكد: "شعرت أن هناك حالة هجوم شديد ضد السعيد، وهو لا يستحق ذلك، وهو يلعب بعقلية احترافية، وسبق ووقع للزمالك عندما كان لاعبا في الأهلي مقابل 40 مليون جنيه، وهو يدير الأمور حسب وجهة نظره، كما أنه يمتلك عروضًا من ليبيا، كما أن هناك أندية محلية مهتمة بضمه ويقال أنها سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي".