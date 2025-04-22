الرياضة

تحرك جديد من الزمالك في ملف التحقيق مع زيزو

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تحرك جديد من الزمالك في ملف التحقيق مع زيزو

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحرك جديد من الزمالك في ملف التحقيق مع زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك ينتظر خضوع زيزو للتحقيق يوم الأحد المقبل، وبعدها سوف يتم إصدار بيان لكشف كافة الحقائق سواء حضر اللاعب أو لم يحضر.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "تواصلنا مع مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، وأبلغنا بأنه سوف يتم ايضاح كافة الأمور التي تخص عقد زيزو مع النادي".

وأضاف: "المسئول الزمالكاوي رفض الدخول على الهواء لتوضيح الأمر كاملًا، خصوصا في ظل وجود حالة لغط خلال الـ48 ساعة الماضية بسبب كثرة تصريحات أعضاء المجلس حول بعض الأمور".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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