نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 22 من شهر إبريل الجاري، في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها.

أبرز مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ضد أستون فيلا، 9 م بتوقيت مصر، 10 م مساء بتوقيت السعودية، على قناة بي إن سبورت 1.

أهم مباريات اليوم في الدوري الإسباني

فالنسيا ضد إسبانيول، الساعة 7 م بتوقيت مصر، 8 م مساء بتوقيت السعودية، على قناة بي إن سبورت 3.

برشلونة ضد ريال مايوركا، الساعة 9.30 مساءًا بتوقيت مصر، 10.30 مساءًا مساء بتوقيت السعودية.

مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

نانت ضد باريس سان جيرمان، 8:45 م بتوقيت مصر، 9:45 م بتوقيت السعودية؛ على قناة بي ان سبورت 4.

أبرز مباريات دوري روشن السعودي اليوم

ضمك ضد النصر، الساعة 6:05 مساءًا بتوقيت مصر، 7:05 م بتوقيت السعودية، على قناة SSC1.

الوحدة ضد الأهلي، في تمام الساعة 6.20 مساء بتوقيت مصر، 7.20 م بتوقيت السعودية، على قناة SSc أكسترا 1