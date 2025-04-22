نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة حول عروض رحيل حسين الشحات عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أكد عدم وجود أي عروض رسمية لشراء أو استعارة مصطفى شوبير أو حسين الشحات.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "أي عرض رسمي يتم دراسته جيدًا، ولو وصل عرضا لحسين الشحات سوف يتم مناقشته لكن هذا الأمر بعد كأس العالم للأندية".

وأضاف: "لو لم يصل أي عروض رسمية، فأن حسين الشحات سيكمل مسيرته مع الأهلي، والجميع يُقدر دوره جيدًا داخل الفريق، ولكن البعض ربط احتمالية خروجه على سبيل الاعارة بعدما تم التعاقد مع أكثر من لاعب في مركز الجناح مؤخرًا".