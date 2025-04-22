نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة أزمة طرد بيسيرو من فندق إقامته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن الفندق الذي يقيم فيه جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك، هو نفس الفندق الذي يقيم فيه الفريق الابيض خلال المعسكرات، مشيرا إلى أنه لم يحدث أي إنذارات أو طرد للمدرب من الفندق.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "كل ما تردد حول طرد بيسيرو من الفندق غير حقيقي بالمرة، ولا يوجد أدنى مشكلة بالمرة، والمدرب لم يقوم بدفع أي مبالغ من جيبه الشخصي كما يتردد".

وأضاف: "لماذا لم يقوم مسئولي الزمالك بتوفير سكن خاص لـ بيسيرو حتى الآن؟، ولكن المؤكد بأنه لم يحدث أي أزمة في إقامة المدرب البرتغالي في الفندق والأمور طبيعية تمامًا".