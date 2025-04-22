نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فان دايك يلمح إلى رحيل أرنولد عن ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع وقائد فريق ليفربول، إنه لن يضغط على زميله ترينت ألكساندر أرنولد من أجل التوقيع على عقد جديد مع النادي، مؤكدا أنه إذا كان المدافع الدولي الإنجليزي قرر الرحيل فأنه سيظل دائما في ذاكرة الجماهير.

عاد ألكساندر أرنولد من إصابة طويلة ليمنح فريقه النقاط الثلاث ويقربه من لقب الدوري الإنجليزي، بعدما سجل الهدف الوحيد في شباك ليستر سيتي، والذي بدوره هبط لدوري البطولة (شامبيونشيب)، الأحد.

وينتهي عقد الظهير الأيمن مع ليفربول في الصيف وارتبط بقوة بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، وهو الأمر الذي عرضه للانتقادات.

وكان فان دايك قد أنهى التكهنات بشأن مستقبله مؤخرا بعدما وقع على عقد جديد مع ليفربول، ولا يعلم إذا كان ألكساندر أرنولد سيتبع خطاه.

وقال فان دايك: مهما حدث بخصوص مستقبله فهذا شيء سيتعامل فيه بنفسه ومع عائلته، لكنه الآن لاعب ليفربول وهذا مهم لفريقنا. منذ انضمامي إلى الفريق كان لاعبا رائعا وسيتذكره الجميع على الأشياء الرائعة التي قدمها للنادي، في حال قرر المغادرة.

وتابع فان دايك: لكن في الوقت الحالي لا نعرف كفريق مالذي سيحدث. أنه تحت ضغط هائل بالفعل لذلك أعتقد أنه ليس من المنطقي أن أتسبب في مزيد من الضغط عليه.