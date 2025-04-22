نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة توتنهام هوتسبير ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، أمام نظيره نوتنجهام فورست، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة توتنهام هوتسبير ضد نوتنجهام فورست

أحرز مبكرا اللاعب إليوت أندرسن، الهدف الأول لصالح نوتنجهام فورست في الدقيقة الخامسة.

وأضاف كريس وود الهدف الثاني لصالح نوتنجهام فورست، في الدقيقة 16 بأسيست من إيلانجا.

ونجح ريتشارليسون، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، في تسجيل الهدف الأول في شباك نوتنجهام عند الدقيقة 87 من الشوط الثاني، بتمريرة من بيدرو بورو.