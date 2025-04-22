نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام هوتسبير يخسر أمام نوتنجهام بثنائية في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، الهزيمة أمام نظيره نوتنجهام فورست، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

أحداث مباراة توتنهام هوتسبير ضد نوتنجهام فورست

بدأت أحداث الشوط الأول من المباراة، على عكس المتوقع بهجوم متتالي من جانب نوتنجهام فورست على لاعبي توتنهام.

وفي الدقيقة الخامسة، سجل اللاعب إليوت أندرسن، الهدف الأول لصالح نوتنجهام فورست.

وسجل كريس وود مهاجم نوتنجهام فورست، الهدف الثاني في الدقيقة الحادية عشر ولكن تم الغاؤه بداعي التسلل.

وأضاف كريس وود الهدف الثاني لصالح نوتنجهام فورست، في الدقيقة 16 بأسيست من إيلانجا.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة توتنهام هوتسبير ضد نوتنجهام فورست، بتقدم الأخير بثنائية نظيفة.

ومع أحداث الشوط الثاني، ازدادت محاولات لاعبي توتنهام التي كانت تسعى للعودة إلى اللقاء وتسجيل هدف.

ثم تمكن اللاعب ريتشارليسون، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، من تسجيل الهدف الأول في شباك نوتنجهام عند الدقيقة 87 من الشوط الثاني، بتمريرة من بيدرو بورو.