نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فليك يرد على لقطة فاتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حذر هانز فليك مدرب برشلونة، اليوم الاثنين، من أن فريقه لا يستطيع تحمل أي تهاون في المرحلة الأخيرة من سباق لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد أن اضطر فريقه إلى بذل جهد كبير في تعويض تأخره والفوز 4-3 على سيلتا فيغو، يوم السبت الماضي.

واضطر متصدر الدوري لتعويض تأخره 3-1 ليفوز على سيلتا فيغو واستقبل ثلاثة أهداف للمباراة الثانية على التوالي بعد خسارته 3-1 أمام بروسيا دورتموند في إياب دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

ويملك الفريق الكاتالوني 73 نقطة من 32 مباراة، متقدما بأربع نقاط على غريمه ريال مدريد، الذي بذل جهدا كبيرا أيضا ليفوز 1-صفر على أتلتيك بيلباو، الأحد.

وقال فليك للصحفيين قبل استضافة ريال مايوركا، الثلاثاء: علينا دائما أن نتحسن. بعد مباراتي دورتموند وسيلتا، علينا أن نتحسن كثيرا. لدينا القدرة للفوز على أي فريق لكن علينا أن نفعل ذلك بشكل جيد. العودة ضد سيلتا، تلك الطاقة الإيجابية، هذه هي الحالة الذهنية التي نحتاجها. الدوري الإسباني يتميز بمستوى عال، والهدف عدم إهدار أي نقاط، لكن الأمر ليس سهلا. رأينا ذلك ضد سيلتا. نتمنى أن يكون هذا جرس إنذار، فالطريق طويل. ريال مدريد فريق رائع ويريد أيضا تحقيق أهدافه.

ويوم الثلاثاء، يستضيف برشلونة فريق ريال مايوركا صاحب المركز السابع الساعي للتأهل لإحدى بطولات أوروبا الموسم المقبل.

وأضاف المدرب الألماني "مايوركا يقدم موسما رائعا. بإمكانهم التأهل إلى أوروبا. ستكون مباراة صعبة. يدافعون جيدا جدا ويتحولون من الدفاع للهجوم بشكل جيد.

وحث فليك، الذي ربما يجري عدة تغييرات على تشكيلته ضد مايوركا في ظل تركيزه على نهائي كأس ملك إسبانيا ضد ريال مدريد الأسبوع المقبل، بعض لاعبي برشلونة البدلاء الساخطين على الرد في الملعب إذا أتيحت لهم الفرصة.

وخلال الفوز على سيلتا، أظهرت لقطات فيديو المهاجم أنسو فاتي وهو يركل مبرد المياه بغضب عندما لم يتم إشراكه رغم الإحماء، بينما تبادل المدافع هيكتور فورت وفليك حديثا متوترا في الملعب بعد المباراة.

وقال فليك: أتفهم عدم سعادتهم، فأنا كنت لاعبا. الجميع يريد إثبات نفسه ومساعدة الفريق. أتفهم هذا الشعور، لكنني لا أفهم ردة الفعل. يجب الاحتفال بالانتصارات. يجب أن يكون رد الفعل داخل الملعب وليس خارجه.