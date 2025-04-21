اتحاد جدة يحقق ريمونتادا على حساب الإتفاق في دوري روشن للمحترفين السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة الفوز بثلاثية مقابل هدفين على حساب نظيره الإتفاق ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة دوري روشن للمحترفين السعودي

انطلقت المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب " عبدالله فيصل "



بدأت المباراة قوية من جانب فريق الاتفاق وافتتح التسجيل في الدقيقة 5 جاء الهدف الأول عن طريق فيتينيو

وعادل لاعبي اتحاد جدة النتيجة في الدقيقة 11 عن طريق دانيلو بيريرا



وجاء الهدف ثاني انفراد من المحترف كريم بنزيما بالمرمي وسجل هدف التقدم في الدقيقة 35

انفرد لاعبي اتحاد جدة بالمباراة واحرزوا الهدف الثالث في الدقيقة 45+2 عن طريق حسام عوار

جاء هدف الاتفاق الثاني بخطأ من لاعب الاتحاد دانيلو بيريرا في الدقيقة 83



احتسب حكم اللقاء 7 دقائق وقت بدلًا من الضائع وانتهت المباراة بفوز اتحاد جدة بنتيجة 3ـ2

الفوز يرفع رصيد اتحاد جدة إلي النقطة 68 في صدارة الدوري السعودي ويتجمد رصيد الإتفاق عند النقطة 40 في المركز السابع