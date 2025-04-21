نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| ياسر إبراهيم يُجدد تعاقده مع الأهلي لمدة موسمين.. والإعلان عقب موقعة صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر من داخل النادي الأهلي أن المدافع ياسر إبراهيم وقّع على عقد جديد يربطه بالفريق لمدة موسمين إضافيين، ليضمن استمراره مع الفريق بعد نهاية عقده الحالي بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي" أن اللاعب أبدى رغبة قوية في البقاء داخل القلعة الحمراء، ولم يطالب بأي شروط أو مستحقات متأخرة، ما سهل عملية التجديد.

وأشار إلى أن النادي سيُعلن بشكل رسمي عن الصفقة عقب الانتهاء من مباراة صن داونز الجنوب أفريقي، المقررة يوم الجمعة المقبل، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يُذكر أن ياسر إبراهيم انضم إلى الأهلي في يناير 2019 قادمًا من نادي سموحة، وقدم مستويات مميزة خلال الفترة الماضية.