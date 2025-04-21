نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يواصل نزيف النقاط بعد التعادل مع الشباب في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره الشباب بهدفين مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد المملكة أرينا ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الهلال أمام الشباب

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره الشباب برتم سريع وسجل بودينسي الهدف الأول في الدقيقة 7 صنع الجوير وعادل سافيتش النتيجة للهلال في الدقيقة 31 صنع سالم وحاول الهلال تسجيل هدف ثاني ولكنه لم ينجح وانتهى الشوط الأول بينهم 1/1.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره الشباب برتم هادئ نسبيا وسجل سالم الدوسري الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 46 صنعه له مالكوم وعادل الشويرخ النتيجة للشباب في الدقيقة 68 صنع جوانكا وسجل كاراسكو هدف ثالث لكن تم الغاؤه للتسلل وانتهت المباراة 2/2.