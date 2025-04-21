نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فان دايك: فخور بتمديد عقدي مع ليفربول.. وأرنولد لاعب رائع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب الهولندي فيرجل فان دايك مدافع ليفربول، عن سعادته الكبيرة بتجديد تعاقده مع ناديه الإنجليزي، مؤكدًا أنه فخور بتمديد عقده مع الريدز.

فان دايك يتحدث عن مفاوضات ليفربول مع أرنولد

وكان قد أعلن ليفربول منذ أيام قليلة عن تمديد التعاقد مع مدافعه الهولندي فان دايك، لمدة عامين إضافيين، وتحديدًا حتى يونيو 2027.

وقال المدافع الهولندي البالغ من العمر 33 عامًا في تصريحات صحفية اليوم الإثنين: "سمعتُ الكثير عن توقيعي، وعن عدم توقيعي، وعن تواصلي مع العديد من الأندية، كنتُ في مفاوضات حتى الشهر الماضي، ووجدنا حلًا بالنسبة لي".

وأضاف: "كان هناك نادٍ واحد فقط، وهو ليفربول، وأنا سعيد وفخورٌ جدًا بتمديد عقدي لعامين إضافيين".

وتحدث فان دايك عن مفاوضات تجديد ألكسندر أرنولد مع ليفربول، وقال: "مهما حدث له في المستقبل، فهذا أمرٌ عليه أن يحسمه مع نفسه وعائلته".

وأكمل: "لكنه لاعب في ليفربول في هذه المرحلة، وهو مهم لفريقنا، لقد كان لاعبًا مهمًا طوال الموسم".

وأختتم المدافع الهولندي حديثه عن أرنولد، قائلًا: "منذ انضمامي للنادي، كان لاعبًا رائعًا، وهناك الكثير من الأمور الجيدة التي ستُذكره دائمًا إذا قرر الرحيل. لكن اسمعوا، في هذه المرحلة لا نعرف كمجموعة ما سيحدث".

وينتهي عقد الظهير الإنجليزي ألكسندر أرنولد مع فريقه ليفربول، بنهاية الموسم الجاري، وتحديدًا في 30 يونيو 2025، ولم يتوصل لاتفاق حتى الآن مع الريدز على تجديد التعاقد.

وحقق ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره ليستر سيتي مساء أمس الأحد بهدف نظيف سجله أرنولد، ضمن فعاليات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2024-25.

ويتصدر الريدز جدول الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي برصيد 79 نقطة، بفارق 13 نقطة، عن أقرب ملاحقيه فريق آرسنال والذي يمتلك في رصيده 66 نقطة.

