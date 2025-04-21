برشلونة في تحدٍ جديد أمام مايوركا

برشلونة في تحدٍ جديد أمام مايوركايلتقي فريق برشلونة مع ريال مايوركا غدا الثلاثاء في الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويسعى برشلونة إلى تحقيق الفوز من أجل اتخاذ خطوة كبيرة نحو التتويج باللقب، حيث يتصدر الترتيب برصيد 73 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام الريال ملاحقه المباشر، فيما يحتل ريال مايوركا المركز السابع برصيد 44، وهو المركز الذي يؤهل صاحبه للعب في البطولات الأوروبية خلال الموسم المقبل.

ويدخل برشلونة اللقاء بمعنويات عالية بعد نجاحه في تحويل تأخره أمام سلتا فيجو إلى انتصار بنتيجة (4 - 3) في الجولة الماضية، الأمر الذي يحفزه لمواصلة الانتصارات والوصول لأفضل جاهزية ممكنة قبل خوض مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم السبت المقبل في نهائي كأس إسبانيا، ثم مواجهة إنتر ميلان الإيطالي في الثلاثين من الشهر الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، يعلم ريال مايوركا أن مواجهة متصدر ترتيب الدوري ستكون صعبة، لكنه يتمسك بحظوظه في الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية يعود من خلالها إلى طريق الانتصارات بعد تعادله السلبي في الجولة الماضية أمام ليجانيس.

وتنطلق مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم غدا الثلاثاء بلقاء يجمع فالنسيا مع إسبانيول.

وتمثل المباراة فرصة أمام كلا الفريقين لفض الشراكة في النقاط، حيث يحتل إسبانيول المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن فالنسيا الذي يحتل المركز الرابع عشر بنفس الرصيد من النقاط.

وتتواصل مباريات هذه الجولة بعد غد /الأربعاء/، حيث يلتقي أتلتيك بيلباو مع لاس بالماس، وسيلتا فيغو مع فياريال، وديبورتيفو ألافيس مع ريال سوسييداد، وخيتافي مع ريال مدريد، حيث يتمسك ريال مدريد، حامل اللقب، بحظوظه في التتويج بالبطولة، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 69 نقطة، ويأمل في تعثر برشلونة المتصدر.

وتختتم مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الخميس المقبل، حيث يلتقي أوساسونا مع إشبيلية، وليجانيس مع جيرونا، وأتلتيكو مدريد مع رايو فاليكانو، وريال بيتيس مع بلد الوليد.