برلين ـ د. ب. أ: يغادر كيفن فولاند مهاجم منتخب ألمانيا السابق فريقه يونيون برلين في الدوري الممتاز «بوندسليجا» في الصيف المقبل للانتقال إلى ناديه القديم ميونخ 1860 أحد فرق دوري الدرجة الثالثة، وفقا لما أكده الناديان امس الاثنين. وانضم فولاند 32 عاما إلى يونيون برلين في عام 2023 قادما من موناكو. شارك المهاجم الألماني في 32 مباراة في موسمه الأول، سجل خلالها 4 أهداف و5 تمريرات حاسمة، بينما شارك في 3 مباريات فقط كبديل لدقائق قليلة هذا الموسم.وقال فولاند في بيان صادر عن يونيون برلين «لطالما شعرت بالراحة هنا واكتسبت خبرات مفيدة، رغم أنني واجهت صعوبات أخرى على المستوى الرياضي».

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