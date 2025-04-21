نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| جو أهيد إيجلز يتوج بطلا لكأس هولندا للمرة الأولى في تاريخه على حساب ألكمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق فريق غو أهيد إيجلز الفوز منذ قليل على نظيره فريق إيه زد ألكمار، وذلك بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، في المباراة النهائية لكأس هولندا، والتي جمعت بين الفريقين على ملعب فاينورد.

شوط مثير وتعادل سلبي

جاء شوط المباراة الأول سجالا بين الفريقين من حيث تبادل الهجمات، ولكن كانت السيطرة والاستحواذ من نصيب فريق ألكمار.

كاد اللاعب الإيرلندي تروي باروت مهاجم فريق إيه زد ألكمار، أن يسجل الهدف الأول لأصحاب القميص الأحمر في مباراة اليوم، وذلك بتسديدة من القدم الأيمن مع الدقيقة '19، ولكن القائم الأيسر لفريق إيجلز كان على الموعد لمنع عبور الكرة داخل الشباك.

انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف بين الفريقين، رغم تواجد محاولات هجومية من لاعبي الفريقين.

إنجليز يرفض السقوط

بدأ شوط المباراة الثاني أكثر إثارة، حيث توقفت المباراة بسبب الدخان المتصاعد داخل المستطيل الأخضر من الألعاب النارية التي أشعلها الجمهور المتواجد.

عقب استئناف المباراة، نجح فريق إيه زد ألكمار في الحصول على ركلة جزاء، احتسبها حكم الفيديو، وذلك لوجود تدخل من مدافع فريق إيجلز اللاعب جوريس كرامر على اللاعب إرنست بوكو.

نفذ المهاجم الإيرلندي تروي باروت، ركلة الجزاء ولكن تصدى لها الحارس، وبعد تدخل حكم تقنية الفيديو من جديد، تم إعادة ركلة الجزاء بعد تقدم حارس إيجلز من على خط المرمى، لينجح هذه المرة باروت في إسكان الكرة داخل الشباك، وذلك في الدقيقة '54.

استفاق فريق إيجلز مع الدقيقة '69، وذلك بتسديدة قوية من القدم اليسرى للاعب أوليفر انتمان، والتي مرت بجوار القائم الأيمن.

كاد أن يسجل اللاعب البديل سورين تينجستيدت هدف التعادل لفريق إيجلز مع الدقيقة '80، ولكن مرت الكرة بجوار القائم الأيمن لحارس ألكمار، رغم خروج الحارس من مرماه.

أهدر الفريقين العديد من الأهداف المحققة في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، كادت أن تنهي على المباراة لصالح فريق ألكمار، أو تعيد فريق إيجلز للمشهد من جديد.

أحتسب حكم المباراة داني ماكيلي ركلة جزاء لصالح فريق إيجلز مع الدقيقة السابعة بعد التسعين، نفذها اللاعب ماتس ديجل، لينفذها بإتقان بقدمه اليمنى على يمين مرمى ألكمار، مسجلا هدف التعادل.

اللجوء إلى الوقت الإضافي وركلات الترجيح

وصلت المباراة إلى الأشواط الإضافية، واستمرت المباراة بنفس نتيجة الأشواط الأصلية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، رغم المحاولات الهجومية لفريق إيه زد ألكمار.

وتمكن فريق غو أهيد إيجلز، من تحقيق لقب الفوز بكأس هولندا للمرة الأولى في تاريخه على حساب إيه زد ألكمار.