تشكيل توتنهام هوتسبير الرسمي لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الانجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، أنجي بوستيكوجلو، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق نوتنجهام فورست، مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد توتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة توتنهام هوتسبير ضد نوتنجهام فورست، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل توتنهام هوتسبير الرسمي لمواجهة نوتنجهام فورست

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، روميرو، فان دي فان، سبينسي

الوسط: بينتانكور، كولوسيفسكي، سار.

خط الهجوم: أودوبيرت، تيل، ريتشارلسون.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وستنقل مباراة توتنهام هوتسبير ضد نوتنجهام فورست عبر قناة beIN Sports 1HD..