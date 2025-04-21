نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المراهنات" تعيد صلاح إلى صدارة سباق الكرة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



عاد النجم المصري محمد صلاح إلى صراع المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، بعدما وضعته شركات المراهنة في مقدمة القائمة.

وبحسب موقع "فوتبول 365"، احتل هداف ليفربول المرتبة الثانية في الترشيحات خلف البرازيلي رافينيا، لاعب برشلونة.

وكان هناك العديد من الأحاديث حول إمكانية فوز صلاح بجائزة الكرة الذهبية هذا الموسم، لكن حظوظه قلت بعدما ودع ليفربول منافسات دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي، إلا أن فريقه بات قريبا من تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتواجد في صدارة القائمة البرازيلي رافينيا الذي يقيد موسما رائعا مع برشلونة، وفريقه ما زال قادرا على الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وتأهل أيضا إلى نهائي كأس إسبانيا.

وتعد إحصائيات الجناح البرازيلي مذهلة، لا سيما في دوري أبطال أوروبا، ساهم في 19 هدفا، إذ سجل 12 هدفا ولعب 7 تمريرات حاسمة خلال 12 مباراة، كما يملك 15 هدفا في 30 مباراة بالدوري الإسباني.

وجاء ثالثا الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح باريس سان جيرمان، ويعد أحد المرشحين كذلك باعتبار أن فريقه فاز بالدوري الفرنسي ووصل نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

بينما وضع المراهنون لامين يامال، موهبة برشلونة، في المرتبة الرابعة، نظير تألقه في الموسم الحالي مع النادي الكاتالوني.

وتواجد في القائمة أيضا كلا من روبرت ليفاندوفسكي، هداف برشلونة، وزميله الإسباني بيدري، إضافة إلى ثنائي ريال مدريد كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، مع هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، وخفيتشا كفاراتسخيليا، لاعب باريس سان جيرمان.