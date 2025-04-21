جدة ـ أ.ف.ب: لم يمر قرار معاقبة الهولندي ماكس فيرستابن في جائزة السعودية الكبرى، الجولة الخامسة من بطولة العالم للفورمولا واحد التي أقيمت الأحد الماضي في جدة، مرور الكرام عند فريقه ريد بول الذي اعتبر ما صدر عن مراقبي السباق مجحفا بحق بطل العالم في الأعوام الأربعة الماضية.وذهب الفوز في السباق لصالح سائق ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري الذي انتزع صدارة الترتيب العام من زميله البريطاني لاندو نوريس، مستفيدا من معاقبة فيرستابن بالتوقف لخمس ثوان في خط الحظائر بسبب تجاوزه منافسه من خارج المسار مباشرة بعد الانطلاق.

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