فـي ختام مباريات الجولة التاسعة عشرة لدورينانادي عمان يبحث عن أهم ثلاث نقاط أمام الخابورة ولقاء الهروب الكبير بين الرستاق وبهلاء

متابعة ـ صالح البارحي :

تختتم بدءا من الخامسة وخمسين دقيقة مساء اليوم منافسات الجولة التاسعة عشرة لدوري عمانتل، وذلك عبر لقاء نادي عمان ونظيره الخابورة على ساحة ستاد السيب بمحافظة مسقط، ويليه لقاءان يجمع الأول بين الرستاق وبهلاء على ساحة مجمع الرستاق في الساعة السابعة وخمس دقائق، ويسدل الستار عن مباريات هذه الجولة عبر مواجهة النهضة مع صحم بمجمع البريمي في الثامنة والثلث بإذن الله تعالى . وستكون مباريات اليوم بمثابة الصراع على مركز الوصافة الذي يتمسك به النهضة حاليا ويلاحقه نادي عمان وهما الفريقان الوحيدان اللذان بإمكانهما تحقيق هذا المركز وكذلك المركز الثالث بعد أن غابت بقية الفرق عن المشهد حتى هذه اللحظة، فيما يقترب السيب من معانقة اللقب بعد أن تخطى عقبة النهضة منافسه المباشر في الجولة الماضية، أما الهدف الثاني من مباريات اليوم فهو الابتعاد عن مراكز الخطر بالنسبة للفرق الأخرى مثل الخابورة والرستاق وبهلاء وصحم وعدم الدخول في صراع الأمتار الأخيرة التي لم يتبق منها سوى ثلاث جولات فقط وهي كفيلة بقلب الموازين إن شمرت الفرق عن ساعديها وأصبح الأمر واقعا في نهاية المطاف.



هدف محدد

مواجهة نادي عمان الذي يحتل المركز الثالث برصيد (35) نقطة مع نظيره الخابورة الذي يحتل المركز السادس برصيد (22) نقطة، مباراة بهدف واحد للفريقين كل في مسعاه، فالاول وهو صاحب الضيافة يدخل المباراة بهدف الوصول للنقطة (38) لأنها ستؤكد أحقيته بالمركز الثالث أولا وستبقيه على مقربة وملاحقة مباشرة لنادي النهضة الذي يحتل المركز الثاني، خاصة وأن هناك مباراة ستجمعهما وجها لوجه في قادم الجولات، ومن يدري فلربما تعثر النهضة مجددا ووجد نادي عمان نفسه في مركز الوصافة بدون ضجيج وبكل هدوء . في المقابل، فإن نادي الخابورة هدفه الوصول للنقطة (25) وبالتالي الابتعاد بشكل كبير عن مراكز التهديد التي أصبحت مشتعلة بشكل واضح، وعليه في قادم الوقت أن يحصل على عدد أقل من النقاط للخروج نهائيا من صراع الهبوط وهو ما سيعمل له الفريق الخابوري اليوم، فهو يدرك بأن كرة القدم لا أمان لها وان منافسيه لديهم نفس الهدف الذي يسعى له، ولا ضير أن يخرج متعادلا في لقاء اليوم فالنقطة خير من خسارتها نهائيا . نادي عمان قادم من فوز على بهلاء بهدف نظيف، فيما الخابورة أنها مباراته أمام صحار بالتعادل في الجولة الماضية . الهروب الكبير لقاء الرستاق وبهلاء بمثابة لقاء الهروب الكبير من مراكز المؤخرة، حيث يحتل الرستاق المركز الثامن برصيد (20) نقطة، فيما يحتل بهلاء المركز العاشر برصيد (19) نقطة، الفارق بينهما نقطة واحدة وهي ليست بالفارق الكبير في ظل تقارب المستوى والهدف المنشود فيما تبقى من مواجهات لهما بالدوري، الرستاق قادم من فوز ثمين على صور بملعبه وامام جماهيره بهدف نظيف، فيما بهلاء قادم من خسارة مؤلمة أمام نادي عمان على ملعبه وبين جماهيره، وبالتالي فإن الروح المعنوية تبدو أكبر مع الرستاق الذي بدأ يتعافى في الدور الثاني على عكس ما قدمه بالدور الأول وأصبح يركز بشكل مباشر على كيفية الخروج من دائرة السقوط للأولى أو بالاحرى العودة لها، فيما بهلاء وحتى الآن نستطيع أن نشير له بالبنان رغم سقطاته المتكررة، فهو الفريق الذي وجد نفسه بدوري الأضواء فجأة بديلا عن ظفار وهو الذي لم يستعد بشكل جيد ولم يتعاقد مع لاعبين مجيدين كما هو المبتغى منه لكن قاوم التيار ووصل إلى هذه النقاط بشكل جيد، وبات عليه تخطي العقبات المتبقية كما هي عادته والمحافظة على بقائه بين الكبار بعيدا عن أي منغصات تنتظره كما كان في الموسم السابق . الفائز اليوم سيضرب عصفورين بحجر واحد وهو رفع رصيده من النقاط وزيادة الفارق بينه وبين منافسه، والثاني هو إبقاء منافسه على رصيده السابق من النقاط ووضعه في مأزق جديد قد لا يستطيع الخروج منه . تضميد الجراح لقاء تضميد الجراح ذلك الذي سيجمع بين النهضة صاحب المركز الثاني برصيد (39) نقطة مع صحم الذي يحتل المركز السابع برصيد (21) نقطة، مباراة يهدف من خلالها النهضة الذي عاد من خسارة مؤلمة أمام السيب المتصدر بثنائية نظيفة إلى استعادة توازنه أولا والتمسك بحظوظه قائمة في الصراع على اللقب حتى الأمتار الاخيرة فلربما تعثر السيب خلال الجولات المتبقية ووجد نفسه – النهضة – على مرمى حجر من خطف اللقب هذا أولا، وثانيا إبقاء فارق النقاط بينه وبين نادي عمان كما هو عليه خاصة وأن الاخير يقدم مستوى ثابتا ويحصد النقاط وقلص الفارق إلى (4) نقاط قبل مباراة اليوم . أما صحم ، فهدفه واضح وهو الابتعاد عن مراكز الخطر وهو العائد من تعادل 2/2 مع نادي عبري في الجولة الماضية، ولا زال رصيده غير مطمئن فيما تبقى من مباريات بدورينا، إلا أن مكسب صحم في هذا الموسم هو تلك المجموعة الواعدة من ابناء النادي الذين قدموا مباريات تنافسية جيدة وخاصة في مسابقة الكأس والتي خرج منها في المربع الذهبي أمام السيب بهدف قاتل، ناهيك عن نتائجه الايجابية مقارنة بالامكانيات المتوافرة بدورينا .

