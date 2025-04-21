بمشاركة ثمانية فرقانطلاق بطولة الصحراء الثامنة لقدامى اللاعبين ببهلاء الجمعة القادم

بهلاء ـ من مؤمن الهنائي: تنطلق عصر الجمعة القادم منافسات بطولة الصحراء الثامنة لقدامى اللاعبين (بنادي بهلاء) بمشاركة ثمانية فرق قسمت على مجموعتين وشهدت البطولة انسحاب فريق ( بلادسيت ) وضمت المجموعة الأولى (أ) فرق الاتحاد والحدود والطلائع البسيوي والعقير والمجموعة الثانية (ب) فرق الصحراء منظم البطولة والمستقبل وشباب الغافات والشباب وتقام جميع مباريات البطولة على ملعب فريق الصحراء وتلعب الجولة الأولى عصرا فيما تلعب الجولات التالية خلال الفترة المسائية يوم الجمعة من كل أسبوع مراعاة لظروف حرارة الجو ويلتقي في الأسبوع الأول الاتحاد مع الحدود والصحراء مع المستقبل والطلائع البسيوي يقابل العقير وشباب الغافات مع الشباب. فيما تلعب منافسات الأسبوع الثاني على النحو التالي يقابل الشباب فرق المستقبل وفريق الحدود يواجه العقير والصحراء مع شباب الغافات والاتحاد مع الطلائع البسيوي ويلاقي العقير فريق الاتحاد في الجولة الأخيرة من التصفيات الأولية ويلتقي الطلائع البسيوي مع الحدود والشباب مع الصحراء والمستقبل يلاقي شباب الغافات ويتأهل لدور الأربعة فريقان من كل مجموعة الجدير بالذكر أن البطولة الماضية فاز بها فريق ( الصحراء ) بعد تفوقه في المباراة النهائية على فريق الاتحاد بنتيجة 4/2 (بضربات الترجيح) بعد انتهاء الأشواط الأصلية بين الفريقين بالتعادل السلبي وتعد هذه البطولة من الدوريات الجماهيرية التي تشهد حضورا جماهيريا يحرص على متابعة منافسات البطولة ومشاهدة اللاعبين القدامى الذين قدموا عطاءات طيبة مع الأندية والفرق الأهلية .

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