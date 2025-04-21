منتخبنا الوطني يواصل تدريباته المكثفة بمجمع بوشراللجنة المنظمة للبطولة الآسيوية العاشرة لكرة اليد الشاطئية تقطع شوطا كبيرا من مراحل الاستعداد

قطعت اللجنة الرئيسية المشرفة على البطولة الآسيوية العاشرة لكرة اليد الشاطئية للرجال والسيدات لعام 2025م - تصفيات كأس العالم للرجال والسيدات لكرة اليد الشاطئية لعام 2026م التي تستضيفها سلطنة عمان خلال الفترة من 6 إلى 15 مايو المقبل بمشاركة 9 منتخبات آسيوية للرجال و4 منتخبات للسيدات شوطا كبيرا من مراحل الاعداد والتحضير النهائي للبطولة التي تستضيفها سلطنة عمان للمرة الثانية في تاريخها حيث كانت المرة الأولى عام 2015م ونال منتخبنا مركز الوصافة وتأهل لكأس العالم. وقال موسى بن خميس البلوشي رئيس مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة اليد رئيس اللجنة المنظمة للدورة بان اللجان العاملة في البطولة رفعت من وتيرة تحضيراتها المكثفة مع اقتراب موعد انطلاق الدورة من أجل اظهارها بالصورة المثالية التي تعكس امكانيات سلطنة عمان في تنظيم العديد البطولات الاسيوية والخليجية. حيث سعدنا بإشادة الاتحاد الدولي لكرة اليد بمسابقة كرة اليد الشاطئية في دورة الالعاب الشاطئية الخليجية الثالثة التي استصافتها سلطنة عمان بداية الشهر الجاري وبفوز منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية بالميدالية الذهبية وهذا الامر سوف يدفعنا كثيرا لبذل مزيد من الجهد والعمل لاخراج البطولة الاسيوية بأبهى صورة وفق الخطة المرسومة لها وبالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب و الاتحاد الاسيوي لكرة اليد الذين عملنا معا في كل خطوة نقوم بها من اجل توفير كافة الاشتراطات المطلوبة على مستوى التنظيم . واضاف موسى البلوشي بان تنظيم سلطنة عمان لدورة الالعاب الخليجية الشاطئية الثالثة كان له الاثر الايجابي وسهل علينا الكثير من خطوات الاعداد وتجهيز الملاعب التي تعد من اهم الامور التنظيمية اما باقي الخطوات الاخرى تقوم اللجان المشكلة بتجهيزها وفق الخطة الموضوعة لها من قبل اللجنة الرئيسية التي تشمل تجهيز وتخطيط الملاعب وتنظيم حفل الافتتاح واستقبال الوفود المشاركة والتغطية الاعلامية وغيرها من الامور الاخرى الخاصة بالتنظيم وطموحنا بان تكون البطولة ناجحة وان يحقق منتخبنا فيها اللقب الاسيوي لأول مرة في تاريخه، وهذا هو هدفنا الاساسي من عملية الاستضافة والتنظيم . تدريبات متواصلة يواصل منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية بطل الخليج تدريباته اليومية المكثفة على الملعب الرملي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر استعدادا للمشاركة في البطولة الآسيوية العاشرة لكرة اليد الشاطئية للرجال والسيدات، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الاولى مع منتخبات المملكة العربية السعودية وهونج كونج « الصين « والمالديف ويسعى الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب الوطني حمود الحسني ومساعده جابر البلوشي لتجهيز المنتخب بصورة مثالية تليق ببطل الخليج الطامح للفوز باللقب الاسيوي، حيث يركز الجهاز الفني في الحصص التدريبية على مجموعة من التدريبات الفنية والتكتيكية المتنوعة مع التركز على رفع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين حيث يتواجد حاليا في القائمة المختارة للبطولة 12 لاعبا وهم :سعيد بن حمد الحسني وياسر بن سعيد الحارثي وعبد الحكيم بن عبدالله السيابي وبشار بن يعقوب الهنائي وحذيفة بن سويد السيابي وأسعد بن سعيد الحسني وعلي بن سالم الجامعي ومهند بن سعيد الزرافي ومهدي بن سالم السليماني وسعيد بن عيسى الحسني.

جدول المباريات

أصدرت اللجنة المنظمة للبطولة الاسيوية وبالتعاون مع الاتحاد الاسيوي لكرة اليد جدول مباريات البطولة التي تشهد مشاركة 9 منتخبات للرجال وزعت على مجموعتين الأولى منتخبنا والمملكة العربية السعودية وهونغ كونغ الصينية والمالديف والمجوعة الثانية إيران والفلبين والأردن وباكستان والهند كما يشارك في بطولة السيدات 4 منتخبات وهي فيتنام والفلبين وهونج كونج الصينية والهند، حيث تفتتح البطولة يوم 6 مايو باقامة ثلاث مباريات في مسابقة الرجال يلعب في المباراة الاولى باكستان مع الفلبيين في الساعة السادسة مساء تليها المباراة الثانية بين الهند وايران في الساعة السابعة مساء ثم المباراة الثالثة تجمع بين منتخبنا والمالديف في الساعة الثامنة مساء.