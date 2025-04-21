نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمرة الثانية.. الأولمبية الدولية تطلب تعديلات قانون الرياضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أرسلت اللجنة الأولمبية الدولية خطابًا لوزارة الشباب والرياضة منذ عدة أيام تطلب خلاله للمرة الثانية الاستفسار عن التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في الخطاب المقتضب الذي أرسلته لوزارة الشباب والرياضة: نشكركم على الرد السريع ونحن في انتظار استلام مسودة التعديلات الخاصة بقانون الرياضة خلال أيام قليلة ويمكننا عقد اجتماع فيديو كونفرانس لمناقشة بعض الأمور إذا كانت لديكم الرغبة في ذلك.



ويعد هذا الخطاب هو الثاني الذي ترسله اللجنة الأولمبية الدولية، بعدما أرسلت خطابًا سابقًا في 10 أبريل الجاري طلبت خلاله أيضًا استيضاحًا للتعديلات المقترحة على قانون الرياضة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن إجراء تعديلات على بعض أحكام قانون الرياضة أبرزها تطبيق بند الـ 8 سنوات، وخصخصة الأندية الرياضية، وإنشاء الجهاز الوطني للرياضة.