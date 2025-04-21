نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال الرسمي أمام الشباب في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الشباب بعد قليل بستاد المملكة أرينا ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي.

تشكيل الهلال أمام الشباب

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: كانسيلو، تمبكتي، البليهي، لودي.

خط الوسط: نيفيز، سافيتش، كايو.

خط الهجوم: مالكوم، ميتروفيتش، سالم الدوسري.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.