نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات أزمة زيزو مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات ملف أحمد سيد "زيزو"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والذي تغيب عن التدريبات منذ يوم 10 أبريل الجاري، دون إذن.

وأكد المصدر أن النادي سيرسل خطابًا رسميًا مُسجلًا بعلم الوصول إلى اللاعب غدًا الثلاثاء، لإخطاره بموعد التحقيق الذي تحدد له يوم الأحد المقبل أمام الشؤون القانونية بالنادي.

يذكر أن، زيزو تخلف عن حضور جلسة التحقيق السابقة، التي كانت مقررة يوم السبت الماضي، رغم إخطاره بموعدها عبر خطاب رسمي.

والجدير بالذكر، أن نادي الزمالك سبق أن أرسل خطابًا مسجلًا بعلم الوصول إلى اللاعب أحمد مصطفى "زيزو"، لإخطاره بتغيبه عن التدريبات والمباريات منذ 10 أبريل، ولإبلاغه بالعقوبات الموقعة عليه وفقًا للائحة الفريق.