نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة السعودي يكشف كواليس مفاوضات محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصحافة السعودية عن تصريحات وزير الرياضة بالمملكة العربية السعودية، التي تحدث فيها عن كواليس المفاوضات مع محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول.

ارتبط اسم محمد صلاح بفريق الهلال السعودي طيلة الفترة السابقة، قبل أن يعلن ليفربول تجديد عقده معهم موسمين في بداية شهر ابريل الحالي.

تصريحات نارية من وزير الرياضة السعودي عن محمد صلاح

قال عبدالعزيز الفيصل / وزير الرياضة:

‏ صلاح سيكون خيار مثالي للدوري السعودي لكن هناك توجه نحو اللاعبين الشباب ولم يكن هناك تفاوض من أجل التعاقد مع صلاح

‏ أعتقد أنهم ربطوا اسم السعودية به منذ اليوم الأول على الرغم من عدم وجود أي نقاشات لكن من الجيد حدوث ذلك كما تعلمون

‏ الآن يمكنك أن ترى أن أي لاعب يرغب في تجديد عقده يقولون قادم إلى السعودية معظمها أو 90% منها غير صحيح

