نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نونيز إلى دوري روشن السعودي.. تعرف على النادي الذي اختاره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحافة الإيطالية ان داروين نونيز نجم خط هجوم ليفربول ومنتخب الأوروجواي، عن إنه كان سيرحل في سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

يستعد ليفربول لمواجهة ليستر سيتي في الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٥.

تقام مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم الأحد الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٥، في تمام ال٥ ونصف بتوقيت القاهرة، ال٦ ونصف بتوقيت مكة المكرمة.

مفاجأة صادمة تخص نونيز

قال فابريزيو رومانو: "في يناير؛ نونيز كان على وشك الانتقال إلى الـنصر لكن ليفربول منع الصفقة ورفض بيعه وقتها

يأمل ليفربول لتحقيق فوز عريض على ليستر سيتي مع خسارة ارسنال امام إبسويتش تاون، كي يعلن تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لاحتياجه ٦ نقاط.

