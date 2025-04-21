نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للضغط على الاتحاد.. تشكيل الهلال المتوقع أمام الشباب في الدوري السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حدد البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تشكيل فريقه الذي سيواجه الشباب، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال ضد الشباب

يستضيف الزعيم ضيفه الشباب، مساء اليوم الاثنين الموافق 21 أبريل 2025 على ملعب "المملكة آرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري السعودي للمحترفين، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة، والسابعة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الشباب

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: رينان لودي – علي البليهي – حسان تمبكتي – جواو كانسيلو.

في خط الوسط: روبين نيفيز – سيرجي سافيتش – مالكوم.

في خط الهجوم: كايو سيزار – سالم الدوسري – ألكسندر ميتروفيتش.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المركز السادس برصيد 50 نقطة.

وتنقل مباراة الهلال ضد الشباب عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

