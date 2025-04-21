نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للتمسك بالصدارة.. تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الاتفاق في دوري روشن السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الفرنسي لوران بلان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الاتفاق، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد ضد الاتفاق

يلتقي العميد مع ضيفه الاتفاق، مساء اليوم الاثنين الموافق 21 أبريل 2025 على ملعب "الإنماء" ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري السعودي للمحترفين، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الاتفاق

‎حراسة المرمي: محمد المحاسنة

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، دانيلو بيريرا، عبدالإله العمري، حسن كادش

خط الوسط: كانتي، فابينيو تفاريس، أوناي هيرنانديز

خط الهجوم: موسي ديابي، كريم بنزيما، حسام عوار

ويحتل الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 65 نقطة، بينما يتواجد الاتفاق في المركز السابع برصيد 40 نقطة.

وتنقل مباراة الاتحاد ضد الاتفاق عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

