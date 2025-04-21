نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يصدر بيانا بشأن زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الزمالك بيانا رسميا بشأن تطورات أزمة أحمد مصطفى محمد سيد "زيزو".

نظرًا لكثرة تداول الأخبار والأحاديث الإعلامية المتعلقة بعلاقة نادي الزمالك مع لاعبه الحالي أحمد مصطفى محمد سيد "زيزو"، والإجراءات والقرارات التي يتم اتخاذها في هذا الملف، يُعلن نادي الزمالك عدم مسؤوليته عن أي أخبار يتم تداولها بهذا الشأن، سوى الصادرة رسميًا من النادي عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والمركز الإعلامي فقط.

وحرصًا من نادي الزمالك على التعامل مع الأخبار من مصادرها الرسمية، فإن النادي يهيب بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء معلومات وتقارير لا أساس لها من الصحة، منعًا للمزيد من الجدل وإثارة الجماهير.