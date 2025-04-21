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أحمد جودة - القاهرة - انتزع الألماني ألكسندر زفيريف وصافة التصنيف العالمي للاعبي التنس الصادرة عن رابطة اللاعبين المحترفين، اليوم الإثنين.

الألماني زفيريف ينتزع وصافة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين

وقفز زفيريف للمركز الثاني مستفيدا من فوزه ببطولة ميونخ المفتوحة "فئة 500 نقطة" بالفوز على الأمريكي بن شيلتون الذي تقدم مركزين في التصنيف ليحتل المرتبة 13 عالميا.

في المقابل، تراجع الإسباني كارلوس ألكاراز خطوة واحدة في التصنيف ليحتل المركز الثالث بعد خسارته نهائي بطولة برشلونة المفتوحة، أمس الأحد، بالخسارة أمام الدنماركي هولجر رون.

وتقدم رون أربعة مراكز ليتواجد بين العشرة الأوائل في التصنيف العالمي باحتلاله المركز التاسع، بينما تراجع الروسي دانييل ميدفيديف خطوة ليحتل المركز العاشر.

في المقابل، خرج النرويجي كاسبر رود من قائمة العشرة الأوائل بتراجعه 5 مراكز للوراء ليحتل المركز 15 بعد خروجه من دور الثمانية لبطولة برشلونة، بعدما كان حاملا للقب في 2024.

ورغم غيابه عن المنافسات بسبب إيقافه لتناول المنشطات، بقى الإيطالي يانيك سينر في صدارة التصنيف العالمي للأسبوع 46 على التوالي.

كما احتفظ كل من الأمريكي تايلور فريتز والصربي نوفاك ديوكوفيتش والبريطاني جاك درابر والأسترالي أليكس دي مينور والروسي أندريه روبليف بالمراكز من الرابع للثامن على التوالي.

ترتيب العشرة الأوائل بالنقاط في التصنيف العالمي للرجال..

1- يانيك سينر 9930 نقطة

2- ألكسندر زفيريف: 8085 نقطة

3- كارلوس ألكاراز: 8050 نقطة

4- تايلور فريتز: 5115 نقطة

5- نوفاك ديوكوفيتش: 4120 نقطة

6- جاك درابر: 3820 نقطة

7- أليكس دي مينور: 3585 نقطة

8- أندري روبليف: 3530 نقطة

9- هولجر رون: 3480 نقطة

10- دانيل ميدفيديف: 3290 نقطة