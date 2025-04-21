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أحمد جودة - القاهرة - لم يمر قرار معاقبة الهولندي ماكس فيرستابن في جائزة السعودية الكبرى، الجولة الخامسة من بطولة العالم للفورمولا واحد التي أقيمت الأحد في جدة، مرور الكرام عند فريقه ريد بول الذي اعتبر ما صدر عن مراقبي السباق مجحفا بحق بطل العالم في الأعوام الأربعة الماضية.

جائزة السعودية الكبرى: امتعاض كبير في ريد بول من قرار معاقبة فيرستابن

وذهب الفوز في سباق الأحد لصالح سائق ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري الذي انتزع صدارة الترتيب العام من زميله البريطاني لاندو نوريس، مستفيدا من معاقبة فيرستابن بالتوقف لخمس ثوان في خط الحظائر بسبب تجاوزه منافسه من خارج المسار مباشرة بعد الانطلاق.

وبرر مراقبو الاتحاد الدولي للسيارات معاقبة الهولندي بالقول إنه "كسب أفضلية بخروجه عن المسار خلال البداية".

وفي تعليقه عما حصل، قال فيرستابن "المشكلة أني لا أستطيع أن أشارككم رأيي في الأمر خشية أن أُعاقب. بالتالي، من الأفضل عدم الحديث عنه... أي شيء أقوله أو أحاول قوله عنه قد يُوقعني في مشكلة".

وأضاف "بصراحة، هكذا تسير الأمور. الجميع حساسون للغاية تجاه كل شيء. وبعد ذلك، بالطبع، في ظل الوضع الحالي، لا يمكننا توجيه انتقادات على أي حال. لذلك، لا بأس، الكلام بات أقل وهذا أفضل بالنسبة لي".

وبانتصاره الثالث للموسم والخامس في مسيرته، رفع بياستري رصيده إلى 99 نقطة في المركز الأول على حساب زميله نوريس الذي بات رصيده 89 نقطة بعدما حل رابعا الأحد، مقابل 87 لفيرستابن الثالث الذي أنهى السباق بفارق 2.843 ثانية خلف الأسترالي.

ونفذ فيرستابن عقوبة الإيقاف في حظيرة فريقه لخمس ثوان في اللفة 22 من أصل 50 تكون منها السباق مع استبدال إطاراته، ليخرج خلف بياستري بعدما كان متصدرا للسباق.

من الصعب فهم التخبط في القرارات

وبعد السباق، قدم مدير ريد بول البريطاني كريستيان هورنر صورة أمام وسائل الإعلام تظهر أن مقدمة سيارة فيرستابن كانت أمام مقدمة سيارة بياستري لدى دخولهما المنعطف وبالتالي أُجبِر الهولندي على الخروج عن المسار لأنه كان الخيار الوحيد أمامه وإلا لحصل حادث اصطدام بين السائقين.

وأعرب المستشار الرياضي لريد بول هلموت ماركو أيضا عن امتعاضه من قرار الاتحاد الدولي للسيارات ومراقبي السباق السعودي، قائلا لشبكة "سكاي" الألمانية "أعتقد أننا خسرنا السباق عند الانطلاق. وبصراحة، إلى أين كان يُفترض بماكس أن يذهب؟ شاهدنا سباقات الفورمولا 2، وحدث الأمر ذاته مع سائقين آخرين، وكل ما نالوه كان تحذيرا فقط. بالتالي، من وجهة نظرنا، كانت العقوبة قاسية قليلا... من الصعب فهم التخبط في قرارات المراقبين".

ورأى ماركو أن ما حصل كان مجرد حادثة سباق، موضحا "صحيح أن بياستري كان متقدما عند البداية، لكن في منطقة الكبح الأخيرة عاد ماكس ليتقدم قليلا. في النهاية، الأمر أصبح واقعا. الجانب الإيجابي هو أننا امتلكنا الوتيرة المناسبة، وتآكل الإطارات كان تحت السيطرة. لكن مجددا، رأينا كم من الصعب أن تحصل تجاوزات (على الحلبة). ركّزنا بعد العقوبة على ضمان المركز الثاني".

واعتبر أنّ فيرستابن كان سيفوز بالسباق من دون أي شك لولا العقوبة، مضيفا "كان ذلك واضحا. لقد وسع الفارق إلى ثلاث ثوان بسرعة. بدأ بياستري يشتكي من تدهور حالة الإطارات. وعندما تلاحق سيارة أخرى، يصبح الوضع أصعب بكثير. وفي الجزء الثاني من السباق على الإطارات القاسية، عندما بدأ ماكس اندفاعه بأقصى ما لديه، كنا نقترب مجددا".

ورأى ماركو أن التنافس بين ثنائي ماكلارين قد يصب في مصلحة ريد بول، موضحا "نفضّل أن يتناوبا على الفوز، لأن ذلك يعني أنهما سيأخذان النقاط من بعضهما البعض. لا أعتقد أن أحدهما سيلعب دور السائق الثاني. وهذه فرصة كبيرة لنا إذا بدأ القتال بينهما".

وينتقل السائقون إلى الولايات المتحدة لخوض الجولة السادسة في جائزة ميامي المقررة في الرابع من مايو.