نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا بمشاركة مصر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ‎أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الملاعب المستضيفة لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عامًا، التي ستقام في مصر خلال الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو المقبل.



‎وقال "كاف" عبر موقعه الرسمي، أن مباريات لمباريات بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا ستقام بمشاركة 13 منتخبًا فى ثلاث محافظات هي القاهرة والإسماعيلية والسويس.



‎وأضاف: "افتتاح البطولة سيكون 27 أبريل وتلعب مصر أمام زامبيا بإستاد القاهرة، وقبلها سيراليون وجنوب إفريقيا بالإسماعيلية.



‎ومن المقرر أن يستضيف ملعب هيئة قناة السويس المجموعة الأولى، فيما تقام مباريات المجموعة الثانية على استاد السويس الجديد، ويستضيف الدفاع الجوي مواجهات المجموعة الثالثة، فيما تقام مباراة الافتتاح بين مصر وزامبيا على استاد القاهرة الدولي.



‎ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث إلى دور الثمانية، على أن تختتم البطولة في 18 مايو (أيار)، بينما ستتأهل الفرق الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي لتمثيل إفريقيا في كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا 2025 في تشيلي.



‎ووصلت إلى مطار القاهرة، اليوم الأحد، بعثة المنتخب الغاني للشباب من أجل المشاركة في البطولة التي تستضيفها مصر.

