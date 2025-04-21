نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص لـ "دوت الخليج"| أول رد من بيسيرو على حقيقة طرده من فندق الإقامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تردد في الساعات الأخيرة أنباء قوية عن وجود أزمة كبرى مع البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الزمالك، والذي تولى المهمة خلال الفترة الماضية خلفا لمواطنه جوميز الذي رحل إلى الدوري السعودي.

وتشهد الفترة الحالية اضطراب كبير حوا مصير المدرب البرتغالي من البقاء داخل جدران القلعة البيضاء، بعد تراجع النتائج والخروج من البطولات.

حقيقة طرد بيسيرو من فندق الإقامة



وانتشرت في الساعات الماضية أنباء عن وجود تهديد من جانب أحد الفنادق الكبرى الشهيرة التي يقيم بها بيسيرو، بالطرد لعدم سداد قيمة مستحقات الفندق.

وأكد بيسيرو في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الرياضي":" أن كل ما يتردد شائعات لم يسمع عنها سوى الآن وهو أمر لم يحدث".

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء الخميس الأول من مايو المقبل، ضمن الجولة الثالثة من (مجموعة حسم اللقب) بالدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.

وودع نادي الزمالك مؤخرا منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

