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أحمد جودة - القاهرة - فرض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، حظرًا إعلاميًا على لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني، قبل مواجهة صن داونز، في دوري ابطال إفريقيا.

كولر يفرض حظرًا اعلاميًا على نجوم الأهلي قبل موقعة صن داونز

وجاء قرار كولر تجاه اللاعبين، في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة صن داونز الجنوب إفريقي الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من أجل الحفاظ على تركيز الجميع.



موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز على استاد القاهرة الدولي يوم الجمعة القادم في السابعة مساء، حيث تنقل المباراة عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.



حكام مباراة الأهلي وصن داونز

واختار “الكاف” طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاونه كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن “كاف” تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

