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أحمد جودة - القاهرة - يغادر كيفن فولاند مهاجم منتخب ألمانيا السابق، فريقه يونيون برلين، في الصيف المقبل، للانتقال إلى ناديه القديم ميونخ 1860 أحد فرق دوري الدرجة الثالثة، وفقا لما أكده الناديان، اليوم الإثنين.

مهاجم ألمانيا السابق يعود إلى ناديه القديم

وانضم فولاند، البالغ من العمر 32 عاما، إلى صفوف يونيون برلين في عام 2023، قادما من موناكو.

وشارك المهاجم الألماني في 32 مباراة في موسمه الأول، سجل خلالها 4 أهداف و5 تمريرات حاسمة، بينما شارك 3 مباريات فقط كبديل لدقائق قليلة هذا الموسم.

وقال فولاند في بيان صادر عن يونيون برلين "لطالما شعرت بالراحة هنا واكتسبت خبرات مفيدة، رغم أنني واجهت صعوبات أخرى على المستوى الرياضي".

وأبدت جماهير يونيون برلين، اعتراضها بشكل لاذع على اللياقة البدنية لفولاند، الذي ارتدى قميص منتخب ألمانيا في 15 مباراة دولية.

ويعود فولاند إلى ميونخ 1860 الذي انضم إليه لاعبا شابا وتم تصعيده للفريق الأول في 2010، قبل أن يتنقل بين أندية هوفنهايم وباير ليفركوزن وموناكو.

وقال فولاند في بيان لنادي ميونخ 1860 "سأعود من حيث بدأت".

