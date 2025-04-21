نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة الأسطورة أوغو غاتي عن 80 عامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي الحارس الأرجنتيني الأسطوري أوغو غاتي عن عمر يناهز 80 عامًا، كما أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) في وقت متأخر من مساء الأحد.

وكان غاتي دخل المستشفى قبل شهرين بسبب كسر في الورك، لكنه عانى من التهاب رئوي ومشاكل في الكلى والقلب، وفي النهاية تم تنويمه مع تدهور صحته.

وأفادت تقارير أن عائلته قررت الأحد فصله عن أجهزة الإنعاش.

غاتي الملقب "إل لوكو" أو المجنون، يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات في الدوري الأرجنتيني، حيث خاض 765 مباراة بين عامي 1962 و1988. وفي سن 44 عامًا، كان لا يزال في التشكيلة الأساسية لعملاق الكرة الأرجنتينية بوكا جونيورز.

كان غاتي من أوائل حراس المرمى الذين اعتادوا الخروج من منطقة الستة أمتار إلى وسط الميدان.

تميز بصراحته الفجة، وقد وصف أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا ذات مرة بـ "غورديتو" أو "البدين". بعد أيام، انتقم مارادونا منه بتسجيله أربعة أهداف في شباكه.

حاز غاتي مع بوكا جونيورز كأس ليبرتادوريس القارية عام 1977، وكان من المفترض أن يكون حارس المرمى الأساسي للمنتخب الأرجنتيني الذي فاز بكأس العالم 1978 على أرضه، لكن إصابة في الركبة أبعدته عن الملاعب قبل أشهر من انطلاق البطولة.