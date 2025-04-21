نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافس الأهلي.. فوز ثمين لبالميراس يضعه في صدارة الدوري البرازيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرج بالميراس من أرض فورتاليزا بانتصار (2-1) في الجولة الخامسة من الدوري البرازيلي لكرة القدم، ليرتقي إلى صدارة الترتيب بفارق نقطتين على فلامنغو، أقرب ملاحقيه.

وفي المباراة التي أقيمت فجر الإثنين، افتتح الضيوف التسجيل عبر فاكوندو توريس (ق 45+4)، قبل أن يعزز زميله خوسيه مانويل لوبيز من تقدم الفريق بهدف ثانٍ (ق58).

وبعدها لم يتمكن صاحب الأرض سوى من تقليص الفارق عبر ديفرسون الذي سجل هدف فورتاليزا الوحيد في الدقيقة 70، لينتهي اللقاء بفوز الضيوف (1-2).

وبهذا الفوز، رفع بالميراس رصيده إلى 13 نقطة ينفرد بها بصدارة الدوري البرازيلي متقدمًا بنقطتين على فلامنغو الوصيف، بينما تجمد رصيد فورتاليزا عند خمس نقاط في المركز الثالث عشر.

وفي نفس الجولة، تعادل فلومينينزي أمام ضيفه فيتوريا بهدف لمثله، ليحل ثالثًا برصيد عشر نقاط أمام براغانتينو، الذي يحتل المركز الرابع بنفس عدد النقاط عقب فوزه على كروزيرو بهدف دون رد.

وبذلك، لم يتبق في الجولة سوى مواجهة باهيا-سيارا المقررة غدًا الثلاثاء.