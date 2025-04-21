نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل من كولر قبل مواجهة صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدخول في معسكر مغلق بشكل مبكر، استعدادًا لمواجهة صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقرر كولر الدخول في معسكر مغلق يوم الأربعاء المقبلة، أي قبل المباراة بيومين لزيادة تركيز اللاعبين في المباراة المرتقبة والهامة أمام صن داونز، المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز على ستاد القاهرة الدولي يوم الجمعة المقبل في السابعة مساء، وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.



وكان الأهلي قد تعادل سلبيًا أمس أمام صن داونز في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على استاد لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا.

حكام مباراة الأهلي وصن داونز

واختار “الكاف” طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن “كاف” تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا