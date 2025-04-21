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أحمد جودة - القاهرة -

توفي هوجو أورلاندو جاتي، أحد أهم حراس المرمى في تاريخ بوكا جونيورز، مساء الأحد، عن عمر ناهز 80 عاما.

وفاة أسطورة بوكا جونيورز

وعُرف جاتي في الملاعب، باسم (إل لوكو) أو (المجنون) بسبب أسلوبه غير المألوف، الذي اخترعه في الملعب، لتحدي وترهيب المنافسين.

وقضى جاتي، شهرين، في أحد مستشفيات العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس، وطلبت أسرته مساء الأحد، سحب جهاز التنفس الصناعي الذي كان يساعده، حسبما أكدت مصادر طبية.

وكان حارس المرمى السابق، الذي سبق وارتدى قميص المنتخب الأرجنتيني في عدة مناسبات، قد دخل مستشفى بيروفانو في بوينوس آيرس في فبراير/شباط الماضي بعد تعرضه لحادث في الشارع، لكن حالته تدهورت بسبب مشاكل حادة في الجهاز التنفسي، ما أدى إلى وفاته.

وخاض جاتي، أكثر من 400 مباراة مع بوكا، ويحمل الرقم القياسي في عدد المباريات التي خاضها بدوري الدرجة الأولى، بواقع 765 مباراة خلال 26 عاما من مسيرته الاحترافية، منذ ظهوره لأول مرة في 1962 حتى اعتزاله في 1988.

وبدأ جاتي، مسيرته الاحترافية في أتلانتا المحلي عام 1962 ولعب بعد ذلك لصالح ريفر بليت، وجيمناسيا لا بلاتا، وأخيرا بوكا جونيورز، حيث أصبح مثالا يحتذى به بعد الدفاع عن مرمى فريقه لأكثر من عقد من الزمان.

ومع بوكا جونيورز، فاز بثلاثة ألقاب في الدرجة الأولى، أحدها في 1981 مع مارادونا كزميل له في الفريق، و3 بطولات دولية (كأس ليبرتادوريس في عامي 1977 و1978 وكأس الإنتركونتيننتال في 1977).

ومع المنتخب الأرجنتيني، لعب جاتي 14 مباراة بين عامي 1967 و1977.

وبعد اعتزاله في 1988، كرس نفسه للتعليق على مباريات كرة القدم، خاصة في إسبانيا، حيث عاش هناك لعدة سنوات وعمل كمحلل في البرامج الرياضية.

