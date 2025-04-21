نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساو باولو يتغلب على سانتوس.. وهزيمة ثانية لحامل اللقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز ساوباولو على ضيفه سانتوس 2/1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

ساو باولو يتغلب على سانتوس.. وهزيمة ثانية لحامل اللقب

وتقدم ساوباولو عن طريق فيريرا في الدقيقة العاشرة، وأضاف أندريه سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 23.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، سجل فرانشيسكو سواريس الهدف الوحيد لسانتوس من ضربة جزاء.

ورفع ساو باولو رصيده إلى سبع نقاط في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد سانتوس عند أربع نقاط في المركز السادس عشر.

من جهة أخرى، تلقى حامل اللقب بوتافوجو هزيمته الثانية هذا الموسم، وذلك على يد مضيفه أتلتيكو مينيرو بنتيجة 0 /1.

وسجل توماس كويلو الهدف الوحيد لأتلتيكو مينيرو في الدقيقة 48، فيما شهدت المباراة تعرض ديفيد ريكاردو، لاعب بوتافوجو للطرد، في الدقيقة 63.

ورفع أتلتيكو مينيرو رصيده إلى خمس نقاط في المركز الخامس عشر، بفارق الأهداف خلف بوتافوجو صاحب المركز الرابع عشر.