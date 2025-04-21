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أحمد جودة - القاهرة -

سقط فريق جودوي كروز أمام مضيفه سان مارتن بنتيجة 0 / 1 اليوم الأحد، منافسات الجولة 14 بالدوري الأرجنتيني لكرة القدم.

جودوي كروز يتعثر أمام متذيل الدوري الأرجنتيني

وسجل فرانكو تولوزا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 33.

بهذا الفوز رفع سان مارتن رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس عشر (الأخير) بالمجموعة الثانية، بعدما حقق فوزه الثاني.

أما جودوي كروز فتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز العاشر.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، تعادل ديبورتيفو ريسترا مع ضيفه لورينز من دون أهداف، ليحصل كل فريق على نقطة.

وبقى سان لورينزو في المركز الثالث برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد ديبورتيفو ريسترا في المركز الخامس برصيد 20 نقطة.