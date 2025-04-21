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أحمد جودة - القاهرة - أثنى إرنستو فالفيردي مدرب أتلتيك بيلباو، على أداء فريقه رغم الخسارة القاتلة أمام ريال مدريد، بهدف نظيف في الليجا، مؤكدا أنهم حاولوا الصمود.

مدرب بيلباو: تسديدة فالفيردي الاستثنائية كسرت صمودنا

وظل التعادل السلبي، قائما بين الفريقين، حتى الدقيقة (90+3) عندما أطلق فيدي فالفيردي، قذيفة مميزة سكنت شباك بيلباو، مساء الأحد.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي "حاولنا الصمود وتقديم مباراة مفتوحة أكبر وقت ممكن، رغم أننا لعبنا الخميس الماضي في الدوري الأوروبي".

وتابع "حاولنا تطبيق الضغط العالي مرات عديدة، والريال كان خطيرا في الهجمات المرتدة".

ونوه "نجحنا في الصمود، ولكننا استقبلنا هدفا في الأمتار الأخيرة من لعبة فردية رائعة من فيدي فالفيردي".

كما أشار فالفيردي إلى أن "الأهداف تأتي دائما من موقف ما"، وأن لاعبيه "أرهقوا تماما" في الوقت الذي جاء فيه هدف فالفيردي من "تسديدة استثنائية".

وأقر مدرب بيلباو أيضا، بأنه خطط للمباراة "من وجهة نظر دفاعية"، بينما لم يكن له "خيارات كثيرة" في الجانب الهجومي.

