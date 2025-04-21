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أحمد جودة - القاهرة - قفز فريق روزاريو سنترال، إلى صدارة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، بفوزه الكبير على ملعبه أمام انيستوتو بنتيجة 3-0، فجر اليوم الإثنين.

روزاريو سنترال يرتقي لصدارة الدوري الأرجنتيني

وأحرز سانتياجو لوبيز وجاسبار دوارتي وإنزو كوبيتي، أهداف المباراة في الدقائق 8 و68 و(90+4).

ورفع روزاريو سنترال رصيده إلى 29 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، متقدما على إندبندينتي صاحب المركز الثاني (28 نقطة).

بينما تجمد رصيد انيستوتو عند 14 نقطة في المركز الثامن.

وفي مواجهة أخرى، فاز بلاتينسي خارج ملعبه، على سارمينتو، بهدف وحيد، أحرزه جويدو ماينيرو في الدقيقة 54.

ورفع بلاتينسي رصيده إلى 20 نقطة ليتقدم للمركز السادس، بينما ظل سارمينتو في المركز 11 برصيد 13 نقطة.

