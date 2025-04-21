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أحمد جودة - القاهرة - تمسك بوروسيا دورتموند بآماله في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، عقب فوزه المثير 3 / 2 على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ، اليوم الأحد، في المرحلة الـ30 للمسابقة.

بوروسيا ينعش بآماله في بلوغ دوري الأبطال بثلاثية في مونشنجلادباخ بالدوري الألماني

وبادر مونشنجلادباخ بالتسجيل عن طريق الياباني كو إيتاكورا في الدقيقة 24، لكن دورتموند رد بثلاثة أهداف دفعة واحدة قبل نهاية الشوط الأول، حيث أحرز الغيني سيرهو جيراسي هدف التعادل لدورتموند في الدقيقة 41، فيما أضاف زميلاه فيليكس نميشا، والسويدي دانيال سفينسون الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 44 والخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث قلص النمساوي كيفن شتوجر الفارق بتسجيله الهدف الثاني لمونشنجلادباخ في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، ليحاول الفريق الضيف خطف هدف التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء ولكن دون جدوى.

دورتموند على بعد 4 نقاط من المركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد دورتموند، الذي حقق فوزه الثالث مقابل تعادل وحيد في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالمسابقة، إلى 45 نقطة، ليتقدم للمركز السابع، بفارق 4 نقاط خلف لايبزج، صاحب المركز الرابع، المؤهل لدوري الأبطال مع تبقي 4 مراحل على نهاية الموسم الحالي للبطولة المحلية.

في المقابل، توقف رصيد مونشنجلادباخ، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، عند 44 نقطة في المركز التاسع.