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أحمد جودة - القاهرة - أحيا فريق سانت إتيان آماله في البقاء بالدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم بعد الفوز 2 / 1 على ضيفه أولمبيك ليون في ختام منافسات الجولة الثلاثين من المسابقة، اليوم الأحد.

سانت إتيان يهزم أولمبيك ليون ويحي آماله بالبقاء بالدوري الفرنسي

وأحرز لوكاس ستاسين هدفي سانت إتيان في الدقيقتين 10 و67 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب جوفري جيشار، بينما أحرز تانر تيسمان هدف ليون الوحيد في الدقيقة 76.

وكانت المباراة توقفت لفترة بعد إصابة الحكم المساعد في رأسه نتيجة إلقاء جماهير سانت إتيان المقذوفات عليه في الدقيقة 44 من الشوط الأول.

بهذا الفوز رفع سانت إتيان رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير) ليتساوى مع لوهافر صاحب المركز السادس عشر المؤهل لملحق النجاة من الهبوط للدرجة الثانية.

أما أولمبيك ليون،فتجمد رصيده عند 51 نقطة في المركز السادس، متخلفا بفارق الأهداف عن نيس صاحب المركز الخامس، ومتفوقا بفارق الأهداف عن ستراسبورج صاحب المركز السابع.