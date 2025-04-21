نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل استفسار فالنسيا عن إمكانية ضم مصطفى شوبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي خالد الغندور، تواصل أحد مسؤولي نادي فالنسيا الإسباني مع وكالة تسويق رياضي مصرية لبحث إمكانية التعاقد مع حارس الأهلي مصطفى شوبير.

وقال الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن النادي الإسباني لم يُقدم عرضًا رسميًا حتى الآن، بل أرسل خطابًا يستفسر فيه عن شروط الأهلي المالية في حال الموافقة على رحيل الحارس.

وأضاف، أن الأهلي يُجهز حاليًا خطابًا رسميًا للرد، يتضمن طلب تأجيل المفاوضات حتى الأسبوع المقبل لما بعد مباراة صنداونز الجنوب إفريقي.

واختتم، أن حتى هذه اللحظة، قرار الأهلي هو تأجيل أي مشاورات مع التأكيد على أنه في حال الموافقة على الرحيل، فلن يتم انتقال شوبير قبل كأس العالم للأندية.